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ÇANAKKALE'DE 146 KAÇAK YAKALANDI !

Çanakkale'de 146 kaçak yakalandı !

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan 146 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan 146 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ece Limanı bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 55'i Suriye, 43'ü Pakistan, 17'si Somali, 14'ü Afganistan, 6'sı Srilanka, 10'u Eritre, 1'i Yemen uyruklu toplam 146 kişi yakalandı.

İncelemede yabancı uyruklulardan bazılarının rahatsızlanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Bölgeye intikal eden ekipler, burada hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Balıkçı tekneleri ile Ece Limanına taşınan yabancı uyruklular, tedavileri yapılmak üzere Eceabat Sağlık Ocağına getirildi. Bir kişi ayağındaki kırık nedeniyle Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan 146 kişi daha sonra Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

AA
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