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ÇANAKKALE'DE BİR DEPREM DAHA !

ÇANAKKALE'DE BİR DEPREM DAHA !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

AA
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