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ÇANAKKALE’DE BÜYÜK GÜN

Çanakkale’de büyük gün

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından atılıyor.

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Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olma unvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanların katılacağı törenle atılıyor. 

Anadolu yakasındaki Lapseki’nin Şekerkaya mevkii ile Avrupa tarafındaki Gelibolu’nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölgesi’nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında “dünyanın en uzun aralıklı köprüsü” olacak.

Trakya’dan Ege ve Akdeniz’e uzanan ulaşım hattında Çanakkale’yi Marmara Bölgesi’nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.

“Dünya çapında proje” olarak nitelendirilen, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak köprünün temel atma töreni için Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde tören alan oluşturuldu.

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