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ÇANAKKALE'DE DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Çanakkale'de deprem paniği kamerada

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Yukarıköy’de paniğe neden oldu.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem sonrasında yaşananlar kameralarca kaydedildi. Pazartesi günü meydana gelen depremde hasar gören bazı evler, bu depremde de hasar gördü.

İHA
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