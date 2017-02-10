Çanakkale'de deprem paniği kamerada

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem sonrasında yaşananlar kameralarca kaydedildi. Pazartesi günü meydana gelen depremde hasar gören bazı evler, bu depremde de hasar gördü.
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