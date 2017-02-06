Çanakkale'de korkutan depremler

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridi ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 06.51'de yerin 5.5 kilometre derinliğinde merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. Deprem, Bursa merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.

26 DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

İlk depremin ardından aynı noktada 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha oldu. 07.17'de meydana gelen deprem, bölgedeki korkuyu artırdı.

Çanakkale açıklarında en büyüğü 3.7 olan 10'a yakın artçı sarsıntı da kaydedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

VALİ TAVLI: CAN KAYBI YOK

Vali Orhan Tavlı, depremin ilk anlarından itibaren AFAD ve UMKE ekiplerinin seferber edildiğini hatırlatarak, "Ayvacık Kaymakamımız ve ekipler gerekli araştırmaları yapıyorlar. Çok şükür can kaybı gözükmüyor. Bazı köylerde boş olan evlerin daha önce kar ve yağmurdan dolayı etkilenen çatılarında hasarlar olabilir. Arkadaşlarımız o köylere de ulaşmaya çalışıyor" dedi.

"KÖYÜMÜZDE 40 TANE EV YIKILDI"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremde, Bayırköy'de çok sayıda evin yıkıldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bayırköy Muhtarı Mehmet Yahya Çavuş, 06.51 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Köyümüz 250 haneli. Köyde 40-50 civarında evde hasar var, bazı evlerde küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Evlerden kimisinin ise sadece çatısı kaldı" dedi.



Çanakkale'ye 30 kilometre mesafedeki Bayırköy ile yakınlarındaki Çamköy'de hasar meydana geldiği, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

EV ÇÖKTÜ! 2 YARALI VAR...

Depremde, Yukarıköy Köyü’ndeki bazı evlerin yıkıldığı belirlendi. Çanakkale’ye 100, Ayvacık’a 30 kilometre uzaklıktaki Yukarıköy Köyü’nde deprem sırasında 2 kişi de yaralandı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de (UMKE) köye sevk edildi.