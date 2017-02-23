ÇANAKKALE'DE YİNE DEPREM !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.55'te merkez üssü Ayvacık olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı saat kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 04.55'te merkez üssü Ayvacık olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı saat kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.