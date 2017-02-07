Çanakkale'deki deprem kamerada !

Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde, bugün saat 05.24'te meydana gelen ve ve merkez üssü Gülpınar Köyü olan 5.3 büyüklüğündeki depremin yarattığı sarsıntı bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Elektrik kesintisi nedeniyle dünkü sarsıntı anlarının yer almadığı Gülpınar Köyü'ndeki marketin güvenlik kamerasındaki bu sabah çekilen görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem anında raflar sallanırken, pek çok ürün düştü. Dünkü depremde hasar gördüğü için kapısına kilit vurulan marketteki hasarın, bu sabahki sarsıntıyla biraz daha arttığı belirtildi.