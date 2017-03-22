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ÇANAKKALE’YE MALTEPE ÇIKARMASI

Çanakkale’ye Maltepe çıkarması

Maltepe Belediyesi, “Çanakkale Zaferi’nin 102.’nci yılında, 8 seferle Çanakkale’ye çıkarma yapacak.

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Maltepe Belediyesi, ilçedeki vatandaşları, “Çanakkale Zaferi”nin 102’nci yıldönümü nedeniyle 13 Nisan tarihine kadar belirli zaman aralıklarıyla Çanakkale’ye götürecek. 8 grup halinde düzenlenecek geziler, Başıbüyük, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme sakinlerinin katılımıyla başladı.

Maltepeliler, 23, 28, 30 Mart ile 4, 5, 6, 11 ve 13 Nisan tarihleri arasında gruplar halinde Çanakkale’ye götürülecek.  İlki 21 Mart’ta başlayan gezilere ilk olarak Başıbüyük, Büyükbakkalköy ve Altayçeşme sakinleri 3 otobüsle götürüldü. Mahalle sakinleri, rehberler eşliğinde Seyit Onbaşı’nın Eceabat ilçesi Kilit Bahir köyündeki heykelini ziyaret etti. Daha sonra Şahindere Şehitliği, Şehitlik, Yayha Çavuş Şehitliği, 57. Piyade Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezildi.  Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatandaşlar belediyenin kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirtirken, Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ettiler. Gezi programına katılmak isteyenler bağlı oldukları muhtarlıklara başvurabilecek. Programda belirtilen tarihlerden 1 gün önce 00.00’da otobüsler hareket edecek. Geziye katılacaklar için otobüslerin kalkış yapacağı alana muhtarlıklardan servis düzenlenecek.

GEZİ PROGRAMI

23 Mart: Esenkent, Yalı ve Cevizli mahalleleri,

28 Mart: Altıntepe, Girne ve Zümrütevler mahalleleri,

30 Mart: İdealtepe, Fındıklı ve Bağlarbaşı mahalleleri,

4 Nisan: Gülsuyu, Gülensu ve Feyzullah mahalleleri,

6 Nisan: Aydınevler, Küçükyalı ve Çınar mahalleleri,

11 Nisan: Fındıklı, Başıbüyük, Küçükyalı ve Feyzullah mahalleleri,

13 Nisan: Gülsuyu, Gülensu, Bağlarbaşı ve Altayçeşme mahalleleri.

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