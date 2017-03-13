Canan Karatay ''kanser yapıyor'' dedi, ortalık karıştı

Son günlerde ekmek üzerinde başlayan kanser tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katılan Prof.Dr.Canan karatay, ekmeği zehir olarak niteleyip, kanser yaptığını belirterek; “Unlarda yüzde 10 katkı maddesi var. Bunların içinde bromür var. Bromür ağır metaldir ve kanser yapar. Birçok hastalığa sebep olarak, özellikle hormonel sistemi alt üst eder. Ülkemizde ekmek geleneksel ekmek değildir. Son 50 yılda piyasaya sürülen ekmek kimyasal dolu. Tek başına buğday, o kadar çok glüten ihtiva ediyor ki şekeri yükselterek, insülin salgılanmasını artırır. İnsülin yüksekliği de kanser sebebidir” açıklamasında bulundu.

Hiç izin verilmedi

Prof.Dr.Karatay’ın tartışma yaratan açıklamalarına ilişkin Milliyet’e konuşan uzmanlar ise şunları söyledi:

Prof.Dr.Hamit Köksel(Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Başkanı): “30 yılı aşkın süredir, hububat ekmek ve makarna üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Karatay’ın bromür dediği aslında potasyum bromat maddesidir. Bu maddenin kullanımına ülkemizde hiçbir zaman izin verilmedi. Potasyum bromat ABD’de 40 yıl kullanıldıktan sonra bundan 15 yıl önce zararlı olduğu anlaşılarak yasaklandı.

Söz konusu maddeyi Kaçak kullanıp getirenler var mıdır belki 10 binde 1 kişidir. Ekmek kararında yenirse sağlıklı bir gıdadır. Karatay gibi sansasyon peşinde olanlar çiftçimize zarar veriyor. Buğday Anadolu topraklarından çıktı. 10 bin yıl önceki buğday neyse şuan ekip, biçilen buğday arasında fark bulunmuyor. Hekimler, tarımı bilmeden her konuda yorum yapıyorlar. Buğday, en az ilaçlanan ürün. Sebze ve meyvelerde bulunan hormon katkısı da buğdayda kullanılmaz. İnsanlar gönül rahatlığı ile ekmek tüketebilirler.”

‘Kanser diyemeyiz’



Yavuz Dizdar (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü): “Un veya ekmek endüstrisi hunun kabarması için birtakım teknikler uyguluyor olabilir. Ancak bromür diye bir maddenin kullanıldığını sanmıyorum. Tükettiğimiz ekmek boş kaloriden ibaret. Ancak kanser yaptığını söyleyemeyiz.”

‘İlk kez duydum’



Prof.Dr.Özer Ergün (İstanbul Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı): “Türkiye’de ekmeğe bromür katıldığını ilk kez Karatay’dan duyuyorum. Hangi ekmeklerde var açıklaması gerekir. Küflü ekmek tüketimi toksinlere bağlı olarak kansorejen olabilir. Yersiz fazla kullanılan tarım ilaçları da insan sağlığı açısından zararlıdır. Kirlenmiş su, tarım ilaçları ve radyoaktif maddenin bitki ve toprağa karşıması durumunda ciddi bir sağlık tehditinden söz edilebilir. Bromür konusunda söylenenlerin abartılı olduğunu düşünüyorum.”

‘Ekmek kirleniyor’



Hüseyin Demirtaş (Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı): “Ekmek, soframıza gelene kadar tarım ilaçları, ziraai kalıntılar ve kimyasal gübreler nedeniyle kirleniyor. Kimyasal kirlilik beraberinde kanser riskini arttırıyor. Bizim sorunumuz fırıncı veya çiftçi ile değil. Kimyasal maddelere sınırlama getirilmesi gerekiyor.”



‘İddiaya ispat şart’



Prof. Dr. Haydar Özpınar (İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Başkanı Gıda ve Besin uzmanı): “Karatay, magazin sayfalarına girmek için birtakım iddiaları ortaya atıyor. Kepeği alınmamış ekmekler zengin çinko içerirler. Her gıdada az veya çok katkı maddesi bulunuyor. Önemli olan tahıl üretimi yaptığınız arazilerde ağır metal veya radyoaktif madde bulunmamasıdır. Türkiye’deki buğday tarım sahalarında ağır metal olgusuna rastlamış değiliz. Karatay’ın ortaya ispat sunması gerekir...”