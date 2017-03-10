Canan Karatay'ın ''ikizi'' bulundu

Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'la karşılaşınca önce şok oldu sonra çok mutlu olduğunu dile getirdi. Uzun süre konuşan ikilinin sağlık sohbeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen Yaşam Boyu Sağlık söyleşisine katılan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Dr. Canan Karatay kendisine ikizi kadar benzeyen Leyla Saraç'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 70 yaşındaki Leyla Saraç, Canan Hoca'nın söyleşisini dinlemeye geldi. İkilinin birbirlerine kardeş kadar benzemesinin dikkat çekmesiyle Saraç ve Karatay tanıştı. Canan Hoca, kendisine çok benzeyen Leyla Hanım'ı görünce önce şok oldu sonra mutluluğunu dile getirerek benzerinin koluna girdi ve onunla uzun süre sohbet etti. Karatay'ın "Benzediğin için huzurun bozuldu mu" sorusuna "Hayatta bozmam" diyen Leyla Hanım ve Canan Hoca'nın sağlık sohbeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Leyla Saraç, kimi zaman Canan Hoca'nın yemeyin dediği yiyecekleri yerken kendisini gören vatandaşların tepki gösterdiğini kimilerinin ise "Hocam nasılsın" diyerek yanına geldiğini ifade etti. Saraç ve Karatay benzerliklerinden ötürü mutlu olurken Canan Hoca, Karatay Mutfağı isimli kitabını da imzalayarak Leyla Hanım'a hediye etmeyi ihmal etmedi.

"Canan Hoca bize yasaklıyor orada pide yiyor diye arkamdan bağırıyorlar"

Canan Karatay'a çok benzediği için onun yemeyin dediği ürünleri yerken görüldüğünde çevresindeki vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini ifade eden Leyla Saraç, "Trabzon Akçabat'ın meşhur yemeği olan peynirli pide yiyordum. Canan Hoca bize yasaklıyor orada pide yiyor diye arkamdan bağırıyorlar. Kız kardeşimle gidiyoruz o benden biraz kilolu havaalanından geçtik, orada bavullara bakan kişi bana döndü "Arkandakine bir diyet versen de zayıflasa nedir onun hali" dedi. Alışveriş merkezinde "hocam nasılsın" dedi adam bana ben şoka girdim hoca falan değilim nereden çıktı bu diye çok geliyorlar öyle. Gözlüğümüz var, saçlarımız aynı. Okula giderdim süt tozu verirlerdi hayatta içmezdim. Tahtalar vardı, o tahtalardan aşağı dökerdim, sütü içtim diye. Evdeki süt varken onu içer miyim?" dedi.

"Tabii ki mutlu oldum, tanıştığımıza çok sevindim"

Kendisine benzeyen Leyla Hanım'ı görünce önce şaşıran sonra çok mutlu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Leyla Hanım 70 yaşında, ben 75 yaşındayım, bir lokma margarin yemedik biz ve de ikimizde hasta değiliz. Bol bol köy tereyağı yedik, biz gençken bütün bunlarla beslendik onun için sağlıklı olarak 70'imize kadar geldik. Tabii ki mutlu oldum, teşekkür ediyorum, tanıştığımıza çok sevindim. Akranız, aynı sağlıktayız, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Tereyağından, sağlıklı sütten, sağlıklı peynirden uzaklaşmayalım" diye konuştu