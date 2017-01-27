Caner Erkin ile Asena Atalay'ın evliliğinde büyü iddiası !

Caner Erkin ile Asena Atalay'ın evliliğinde büyü iddiası ! 1

Asena Atalay’la biten evliliği hakkında bugüne kadar konuşmayan Caner Erkin, eski eşinin başlattığı icra takibi sonrası sessizliğini bozdu. Atalay’ın kendisini aldattığını ve akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten yıldız futbolcu, oğlunun velayetini alacağını açıkladı. Eski eşinin açıklamalarıyla ilgili konuşan Asena Atalay, avukatıyla konuştuğunu ve tazminat davası açacağını belirtti. Bu arada çok çarpıcı bir büyü iddiası da ortaya atıldı. Boşanma sürecinde Asena Atalay’ın babasının gittiği berberde, “Ne olacak sizin kızın boşanması?” şeklindeki sorulara “Caner, kızımı boşayamaz. Biz büyü yaptırdık” diye cevap verdiği ileri sürüldü.

Habertürk

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