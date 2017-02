"Caner Erkin sonunda çıldırdı"

Sunucu Asena Atalay'ın, 120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmasının ardından yıldız futbolcunun yaptığı sert açıklamanın yankıları sürüyor.

Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet'in, "Bir İnsan Nasıl Çıldırtılır?" başlıklı yazısı şöyle:

"İşte size örnek: Caner Erkin. Asena ile evli olduğu dönemlerde neler yaşadığı malum. Asena’nın adı birçok kişiyle anılırken onun ağzını bıçak açmadı. Konuşmadı, ses çıkarmadı. Hatta ve hatta o dönem karısının elini tutup çıktı kameraların önüne. Hatta ve hatta Otomobil aldı, ev aldı, onu aldı, bunu aldı. aşk haberleri çıkarken, millet Caner Erkin’in arkasından konuşurken, Asena her gün başka kıyafetlerle objektiflere poz veriyordu. Her gün gazetelerde boy boy fotoğrafları vardı. Yani Caner Erkin bizim alışık olmadığımız her şeyi yaptı o dönem. Sonra da yine sessiz sedasız boşandı. Asena Atalay’a da istediği her şeyi verdi.

Sonra ne mi oldu? Malum Caner âşık oldu ve evlendi. İşte tam da burada Asena’nın içindeki eski eş ruhu ortaya çıktı. Asena’yı da rahat bırakmadı bu eski eş durumu. E Caner de sonunda çıldırdı. Çünkü Asena "Oğluma bakmıyor, para ödemiyor" deyince Caner’in tepesi attı. Caner son yaptığı açıklamada "Aracı geri aldım. Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım. 452 bin TL’yi de ödemeyeceğim" dedi. Bakınız Caner’den hiç alışık olmadığımız hareketler bunlar.

CANER’E HAK VERİYORUM

Her zaman yazıyorum, çiziyorum. Yazılarımı dikkatli okuyan ne demek istediğimi anlar. Erkekleri delirten aslında kadınlardır. Ortada hiçbir şey yokken sorun çıkaran yine kadınlardır. Tabii ki istisnalar var. Tabii ki kötü erkekler var. Ancak unutmayın birçok şeyi erkeklerin kafasına kadınlar sokuyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ne olursa olsun kadının arkasındayımdır ama bu durumda Caner’e hak veriyorum. Adam ne yapsa haklı artık. Nokta."