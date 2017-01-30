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CANER ERKİN'DEN ASENA HAMLESİ

Caner Erkin'den Asena hamlesi

Nafakayı ödemediği gerekçesiyle eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan Caner Erkin'den yeni hamle geldi.

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Caner Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah
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