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CANER ERKİN'DEN ASENA İÇİN İNANILMAZ SÖZLER

Caner Erkin'den Asena için inanılmaz sözler

Caner Erkin, icra takibi başlatan Asena Atalay'a velayet davası açtı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Caner Erkin, dava dilekçesinde Asena Atalay hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Eski eşinin 6 yaşındaki oğulları Çınar’ı ‘para aracı’ olarak gördüğünü öne süren futbolcu, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Hamilelik döneminde zayıflama hapları kullanarak çocuğun sağlığını hiçe saydı.

Çocuğuyla geçirmesi gereken zamanı birtakım özel ev partilerinde, hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçiriyor.

Oğlunun doğum günü partisine bile mumlar üflendikten sonra katılıp erkenden ayrıldı. Çocuğum annesinin yanında değil, haftanın birkaç gecesi bakıcısının evinde yatıyor.”

Hürriyet
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