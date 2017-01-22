Caner Erkin'den ''Asena'' uyarısı

Gazetecilerin “Eski eşiniz Asena Erkin’in size 120 bin TL’lik nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı” sözleri üzerine futbolcu, “Asena Erkin değil, Atalay derseniz sevinirim. Biz boşandık, o artık eski eşim” diyerek uyarıda bulundu.



