Caner Erkin'den ''Asena'' uyarısı

Gazetecilerin “Eski eşiniz Asena Erkin’in size 120 bin TL’lik nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı” sözleri üzerine futbolcu, “Asena Erkin değil, Atalay derseniz sevinirim. Biz boşandık, o artık eski eşim” diyerek uyarıda bulundu.
Caner Erkin ve Şukran Ovalı çifti, Akmerkez'de görüntülendi.
Gazetecilerin “Eski eşiniz Asena Erkin’in size 120 bin TL’lik nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı” sözleri üzerine futbolcu, “Asena Erkin değil, Atalay derseniz sevinirim. Biz boşandık, o artık eski eşim” diyerek uyarıda bulundu.