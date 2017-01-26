Caner Erkin'den Asena'ya şok sözler !

Asena Atalay'ın eski eşi, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin'e yönelik başlattığı icra takibi kriz yarattı. Caner Erkin Instagram hesabı üzerinden çok sert bir cevap mesajı yayınladı. Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtti ve "Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" dedi.

Asena Atalay ve Caner Erkin arasındaki gerilim gittikçe büyüyor.



Asena Atalay'ın Caner Erkin'e yönelik toplam 451 bin 151 TL'lik icra takibi başlattığı ortaya çıkmıştı. Atalay'ın çocukları Çınar'ın 'ulaşım masrafı için 36 bin, müzik eğitimi için 24 bin' lira gibi istek listesiyle dikkat çeken icra listesine Caner'in itiraz hakkı bulunuyor.



Caner Erkin ise bu haber sonrasında, gece geç saatlerde Instagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

İşte Caner Erkin'in o zehir zemeberek açıklaması;

"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."