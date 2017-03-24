  • Amerika'ya gitmek zorlaşıyor
  • Tacizci adama linç girişimi !
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • Bakan Soylu söz verdi ''Hesabını ödeteceğiz''
  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var

CANER'DEN ASENA'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Caner'den Asena'ya darbe üstüne darbe

Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın 451 bin liralık icra takibini mahkeme kararıyla durdurdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre, oğlunun velayetinin değiştirilmesi talebiyle bir süre önce dava açan Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, mahkemede ispat ettiği aleyhindeki icra takiplerini de tek tek durdurmaya başladı. Bir yıllık nafaka bedelini ödemediği iddiasıyla 125 bin liralık icra takibini durduran Caner, eski eşi Asena Atalay'ın 451 bin 151 liralık icra takibini de mahkeme kararıyla durdurdu.

Asena Atalay'ın 451 bin liralık icra takibine İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz eden Caner Erkin, eski eşiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma protokolü gereği çocuğunun her türlü ihtiyacını karşıladığını belirtti. Buna karşılık eski eşinin, icra takibi başlattığını itiraz dilekçesinde anlatan Caner Erkin, aleyhindeki icra takibinin ilama aykırı olduğunu ve takibin iptaline karar verilmesini istedi. Caner'e karşı dilekçe veren Asena Atalay'ın avukatı da dekontların gerçeği yansıtmadığını, bakıcıya yapıldığı iddia edilen ödemelerden müvekkilinin haberinin olmadığını iddia etti.

'PEŞİNEN KABUL ETTİ'

Mahkeme, kararında tarafların boşanma protokolünün ikinci maddesinde müşterek çocuğun genel bakım ve eğitim giderlerinin baba tarafından karşılanacağını, bunun dışında babanın müşterek çocuğa iştirak nafakası ödemeyeceğini, Asena Atalay'ın da bu durumu peşinen kabul ettiğini belirtti. Kararda, "Şikâyetçinin şikâyetinin kabulü ile borçlu hakkındaki ilamlı takibin iptaline karar verildi" denildi.

Sabah
0
-
Akın Öztürk'ün emir subayı beraat ettiAkın Öztürk'ün emir subayı beraat etti
Belediye hoparlöründen porno yayını skandalıBelediye hoparlöründen porno yayını skandalı
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Cem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul ettiCem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul etti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
Levent Yüksel'in son hali şaşırttıLevent Yüksel'in son hali şaşırttı
Kütahyalı'nın sözleri Paşaları birbirine düşürdüKütahyalı'nın sözleri Paşaları birbirine düşürdü
Bor yabancının eline geçebilir mi ?Bor yabancının eline geçebilir mi ?
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS