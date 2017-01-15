ÇANKIRI'DA FABRİKADA PATLAMA: 9 İŞÇİ YARALI

Çankırı'da fabrikada patlama: 9 işçi yaralı

Çankırı'da faaliyet gösteren bir fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 9 işçi yaralandı.

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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde faaliyet gösteren fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Şabanözü Patlacı Organize Sanayi Bölgesi'nde  (OSB) yaklaşık 7 bin metrekaresi kapalı, 440 dönüm alanda faaliyet gösteren fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kapsül makinesinden çıktığı tahmin edilen patlamada Satılmış Kahraman, Şahin Beydoğan, Nevzat Kul, davut dursun, Osman Aksan, Muharrem Aysan, Gökhan Güney, Eşref Erdi Satılmışoğlu ve Satılmış Demir yaralandı.

Yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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