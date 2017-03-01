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''CANLI BOMBA'' DİYE YAKALANDI, BAKIN KİM ÇIKTI !

''Canlı bomba'' diye yakalandı, bakın kim çıktı !

Konya'da geçen pazartesi günü ''canlı bomba'' diye gözaltına alınan şüphelinin define avcısı olduğu ortaya çıktı.

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Konya'da geçen pazartesi günü trafik polislerinin yaptığı kimlik incelemesinde, polis kayıtlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve "canlı bomba" olabileceğinin çıkması üzerine gözaltına alınan 32 yaşındaki Bayram A.'nın yapılan sorgusunda hakkında arama kararı bulunmadığı belirlendi. Ancak üst aramasında Zengibar Kalesi'nde yaptığı kazıda bulduğu 14 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ele geçirilen Bayram A., bu suçtan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Merkez Karatay İlçesi Cem Sultan Caddesi Açık Cezaevi önünde geçen 27 Şubat günü saat 14.00 sıralarında rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polisi, 42 FBG 82 plakalı otomobildi durdurdu. Otomobil sürücüsü Bayram A.'nın ehliyet ve ruhsatını inceleyen polis, sürücünün GBT (Genel Bilgi Toplama) kayıtlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından da "Canlı bomba olabilir" şeklinde not düşüldüğünü fark etti. Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanları yaptığı aramada araçta ve Bayram A.'nın üstünde herhangi patlayıcı maddeye rastlamadı.

Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Bayram A., hakkında herhangi bir arama kararı olmadığı, daha önce DEAŞ üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı belirlendi. Ancak yapılan üst aramasında 14 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Ramazan A., sikkeleri memleketi Konya'nın Bozkır İlçesi'ndeki Helenistik dönemde kurulduğu değerlendirilen Zengibar Kalesi olarak bilinen antik kentte yaptığı kaçak kazı sonrası elde ettiğini belirtti. Ramazan A. bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne sevk edildi. Burada yapılan sorgulamanın ardından da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun muhalefet suçundan 3 aydan 2 yıla kadar yargılanacağı belirtti.

DHA
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