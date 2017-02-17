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CANLI BOMBA OLMAK İSTEMİŞLER

Canlı bomba olmak istemişler

Ailesinin "kayıp" ilanı verdiği genç kız karakola gidip "kayıp değilim" deyince DEAŞ bağlantısı ortaya çıktı.

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Geçen ekim ayında ailesinin kayıp başvuruda bulunduğu Esra İ. (19), İstanbul'da kaldığı evden Kocasinan Polis Merkezi'ne gelerek kendi isteğiyle İstanbul'a geldiğini, kayıp olmadığını söyleyince DEAŞ bağlantısı ortaya çıktı.

Ailesinin "DEAŞ'a katılmış olabilir" ihbarıyla gözaltına alınan Esra İ., hakkında açılan soruşturmada her şeyi itiraf etti. Bingöl Üniversitesi'nde okurken DEAŞ'a sempati duymaya başladığını anlatan genç kız, Twitter'dan tanıştığı eski bir polis memuru olan Muhammed G.'nin daveti üzerine İstanbul'a geldiğini söyledi. Maryam S. de aynı evde gözaltına alındı.

İki kızın sosyal medyadan tanıştıkları belirlendi. Yapılan incelemede ise Esra İ. ile Maryam S. arasında canlı bomba eylemi yapmak istediği yönünde yazışmalar ortaya çıktı.

Yakalanan kızlar DEAŞ'ın kendilerine izin vermesi halinde bu eylemi gerçekleştirmek istediklerini itiraf etti. 3 şüpheli hakkında açılan davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sabah
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