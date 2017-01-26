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'CANLI BOMBA' PANİĞİNE NEDEN OLAN SANIK HAKKINDA ŞOK KARAR

'Canlı bomba' paniğine neden olan sanık hakkında şok karar

Adana Merkez Sabancı Camii'nde cuma namazı sırasında minbere çıkıp üzerinde bomba olduğunu söyleyerek paniğe yol açan Mahmut Kılıçaslan hakkında tahliye kararı verildi.

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Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatı katıldı. Müştekiler, Ercan Çakır, Muhammet Korana, Salih Özkaraman, Volkan Akgöz ile Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da duruşmada hazır bulundu.

Müştekiler daha önce ifade verdiklerini belirtip sanıktan şikayetçi olmadı. Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide oluşan zararın tespitinin yapılmasını isteyerek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
Sanık Mahmut Kılıçaslan da yaptıklarından utanç duyduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'ı yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Tahliye kararını duyan Kılıçaslan, gözyaşlarını tutamadı. 

İHA
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