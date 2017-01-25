Canlı yayında açıkladı: TSK, Kandil'e girecek

Nevşin Mengü'nün sunduğu CNN Türk Ana Haber'e Abdülkadir Selvi konuk oldu. Irak'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılacağını belirten Selvi, bu konuda tarih de vererek şunları söyledi:

"MART YA DA NİSAN AYINDA IRAK'TA DA OPERASYONLAR GÖREBİLİRİZ"

"Mart ya da nisan ayında mevsim şartlarının izin verdiği tarihlerde Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'na benzer Irak'ta da terör örgütüne yönelik bir takım müdahaleler görebiliriz"

"İÇİMİZDEKİ KANDİLCİKLER DEDİĞİMİZ YERLERE OPERASYONLAR DEVAME DİYOR"

Nevşin Mengü'nün bu konuda detay istemesi üzerine Selvi, "Doğrusu bu konuda çok sınırlı bilgilerle hareket ediyoruz. Çok fazla da bu konuyu açmak istemiyorum. Ama önleyici terör kapsamında, terörü sınırlarımız ötesinde durdurmak, içerde de ayrıca PKK'nın canlı bombalı araçları hazırladığı, 'içimizdeki Kandilcikler' dediğimiz yerlere yapılan operasyonlar da kış şartlarında devam ediyor. İçeride örgüte yönelik operasyonlar sürecek, diğer taraftan da sınır ötesinde bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü belli oluyor" cevabını verdi.