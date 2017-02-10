Canlı yayında Ataklı ve Küçük arasında kavga!

Canlı yayında başkanlık konusunu tartışan gazeteciler Can Ataklı ve Cem Küçük birbirini yalancılık ve cahillikle suçlayarak, birbirine hakaret etmeye başladılar. Olay öyle bir boyuta geldi ki Moderatör bile ayıramadı.

Nisan ayında yapılması planlanan referandumda oylanacak olan partili cumhurbaşkanlığı sisteminin masaya yatırıldığı programın başında KHK ile meslekten atılan akademisyenler tartışılırken aralarında küçük gerilimler yaşanan Can Ataklı ve Cem Küçük, konu başkanlığa geldiğinde ortam birden değişti. Sözlü kavga başladı. Küçük’ün Ataklı’ya hakaret ederek ‘yalancı’ demesi ise ipleri kopardı. Ataklı’nın da Küçük’e “Sen baştan aşağı yalansın. Hem cahil hem yalan. Ahlaklı ol. Haddini bilmiyorsun” diyerek cevap vermesi ile stüdyoda tansiyonu iyice yükseltti. Moderatörün araya girme çabaları dahi sonuç vermedi.