Canlı yayında Baykal'ı kızdıran soru

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

Didem Arslan Yılmaz'ın 367 kriziyle ilgili bir sorusuna kızan Baykal, "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem?" dedi.

"BOŞ LAFLAR, BUNLARI KOY BİR KENARA"

Deniz Baykal, şöyle devam etti; "Hiç alakası yok. Zamana yazık. Yok efendim hiç konuşulmuyor, konuşuluyordu, artık kimse konuşmuyor, herkes bu işi biliyor. Ben sana 367'nin hikayesini anlattım. Ben arkasındayım diye olay bir yere gitmiş değil. Anayasa Mahkemesi bir şey söyledi. Kardeşim... Sen anayasayı konuşturmak istemiyorsun galiba. Yapay, bunlar çürümüş, hiçbir geçerliliği olmayan boş laflar. Bunları koy bir kenara."