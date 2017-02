Canlı yayında ''g.t kılı'' tartışması

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un dünkü yazısında “Evet-Hayır, g.tünün kılı olurum ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır” ifadelerini kullanmıştı.



1 AN TV’deki “1 Haber 3 Yorum” adlı programda, Can Ataklı ile Cem Küçük bu yazı üzerinden tartıştı.



Cem Küçük, “Evetçiler g. kılı mı?” diyerek yazıya tepki gösterirken Can Ataklı ise “Evetçilerin içinde g.kılıyım diyenler var” diye yanıt verdi.