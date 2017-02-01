CANLI YAYINDA ''G.T KILI'' TARTIŞMASI

Canlı yayında ''g.t kılı'' tartışması

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı ile yandaş kalemlerden Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi.

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Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un dünkü yazısında “Evet-Hayır, g.tünün kılı olurum ile cumhuriyetin aydınlık bireyleri arasındadır” ifadelerini kullanmıştı.

1 AN TV’deki “1 Haber 3 Yorum” adlı programda, Can Ataklı ile Cem Küçük bu yazı üzerinden tartıştı.

Cem Küçük, “Evetçiler g. kılı mı?” diyerek yazıya tepki gösterirken Can Ataklı ise “Evetçilerin içinde g.kılıyım diyenler var” diye yanıt verdi.

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