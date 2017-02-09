Yalova'da yaşanan olay kan dondurdu. 18 yaşındaki genç sosyal paylaşım sitesinde canlı yayın yaparak intihar etti.

Yalova'nın Safran köyünde sevgilisinden ayrılınca bunalıma giren 18 yaşındaki genç, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı canlı yayında intihar etti.

Bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan genç, bir süre sonra pompalı tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Genç çığlıklar atarak yere yığıldı

1 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren 18 yaşındaki O.K., Yalova'nın Safran köyündeki evlerinde babasına ait pompalı tüfeği de alarak odasına geçti.

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU



Sesi duyarak odaya giren anne ve babası ise oğullarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldular.

Çağrılan ambulansla Özel Atakent Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.