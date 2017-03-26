Canlı yayında kendi elleriyle fririk verdi

İtalya'da Rabona isimli programın sunucusu canlı yayın sırasında mini eteğini düzeltmeye çalışırken frikik verdi.

Spiker oturduğu deskte elindeki kağıdı okurken giydiği kısa elbise kendisini rahatsız etmeye başladı. Sunucu elbisesini düzeltmeye çalışırken istemeden frikik verdi. Spiker verdiği firikiği fark edinceye kadar iş işten geçti.

İtalyan spiker kısa ve açık elbiseler ile program sunması ile tanınıyor. İtalyan spikerin verdiği firikiten sonra bazı İngiliz sosyal medya hesapları "Böyle bir spiker bizim ülkemize lazım" yorumunu yaptılar.