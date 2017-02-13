Canlı yayında Recep İvedik resti

Star TV'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın'a bugün sevilen oyuncu Zafer Algöz konuk oldu. Yeni çıkarttığı 'Haşırt Dı Bilekbord' ile set ve sahne anılarını kaleme alan Algöz, hem kitabı hem de yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
'RECEP İVEDİK'TE OYNAMAM'
Zafer Algöz, "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana boulur muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Recep İvedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projeler de var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor. Türkiye'de Recep İvedik gibi bir karakter olduğuna da inanmıyor. Şahan kardeşim sözlerime alınmasın, benim sözlerim onun şahsına değil, Recep İvedik karakterine."
'ATİBA'YA ŞARKI YAPMAMIZ LAZIM'
Beşiktaşlı olduğu bilenen oyuncu, Hakan Altun'la birlikte Demba Ba için yaptıkları şarkıyla da çok konuşulmuştu. "Yeni şarkı yapacak mısınız?" sorusuna Algöz, "Atiba'ya şarkı yapmamız lazım. Hatta çalışmaya da başladık. Aklımızda var bir şeyler."
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CANLI YAYINDA RECEP İVEDİK RESTİ
Ünlü oyuncu Zafer Algöz Star TV'de Duymayan Kalmasın programına konuk oldu.
Star TV'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın'a bugün sevilen oyuncu Zafer Algöz konuk oldu. Yeni çıkarttığı 'Haşırt Dı Bilekbord' ile set ve sahne anılarını kaleme alan Algöz, hem kitabı hem de yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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