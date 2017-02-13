  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...
  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

CANLI YAYINDA RECEP İVEDİK RESTİ

Canlı yayında Recep İvedik resti

Ünlü oyuncu Zafer Algöz Star TV'de Duymayan Kalmasın programına konuk oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Star TV'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın'a bugün sevilen oyuncu Zafer Algöz konuk oldu. Yeni çıkarttığı 'Haşırt Dı Bilekbord' ile set ve sahne anılarını kaleme alan Algöz, hem kitabı hem de yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
'RECEP İVEDİK'TE OYNAMAM'
 
Zafer Algöz, "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana boulur muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
 
"Recep İvedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projeler de var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor. Türkiye'de Recep İvedik gibi bir karakter olduğuna da inanmıyor. Şahan kardeşim sözlerime alınmasın, benim sözlerim onun şahsına değil, Recep İvedik karakterine."
 
'ATİBA'YA ŞARKI YAPMAMIZ LAZIM'
 
Beşiktaşlı olduğu bilenen oyuncu, Hakan Altun'la birlikte Demba Ba için yaptıkları şarkıyla da çok konuşulmuştu. "Yeni şarkı yapacak mısınız?" sorusuna Algöz, "Atiba'ya şarkı yapmamız lazım. Hatta çalışmaya da başladık. Aklımızda var bir şeyler."
 

258
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Binlerce Caferi böyle uğurladıBinlerce Caferi böyle uğurladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS