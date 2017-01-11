CANLI YAYINDA SEKS SKANDALI !

Canlı yayında seks skandalı !

Popüler oyun video platformu Twitch'te çok ilginç bir olay yaşandı.

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Dünyanın en popüler oyun video platformu Twitch'te çok ilginç bir olay yaşandı. Ülkesinde hayli popüler bir yayıncı, özel bir durumda iken yayını açık unuttu ve olanlar oldu.

Oyun yayınları ve oyun şovlarının uzun bir süredir tek durağı olan Twitch, kısa bir süre önce yaşanan olayları konuşuyor.

Elbette böylesine ünlü bir platformda dikkat çekmenin birden fazla yolu var. Daha önceleri tonla yayıncı dikkat çekmek için yaptıkları aşırı hareketler nedeniyle kanalı kapatılmıştı.

Bu sefer olay bir kaza ve gerçekten Twitch için bile aşırı oldu. Kendi ülkesinde sevilen bir yayıncı olan xpegasas, yayını bitirdiği sırada mikrofonu açık unuttu.

Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye giren yayıncı, mikrofonu açık unuttuğu için tüm sesler Twitch'e yansıdı. İlişki sırasında, yaklaşık 1 dakika boyunca insanlar, xpegasas ve kız arkadaşlarının seslerini dinledi.

shiftdelete.net'in haberine göre yayıncının arkadaşları kısa süre içinde kendisini uyarıp, mikrofonu kapattırsa da olan olmuştu. xpegasas ve kanalı süresiz olarak kapatıldı.

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