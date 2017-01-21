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CANLI YAYINDA YARIŞMACININ ÇORABINI YIRTTI

Canlı yayında yarışmacının çorabını yırttı

'İşte Benim Stilim'in jüri üyelerinden Kemal Doğulu'nun, yarışmacılardan Simay Tokatlı'nın çorabını yırtması dikakti çekti.

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TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' yarışmasında ilginç bir olay yaşandı.
 
Jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmacılardan Simay Tokatlı'nın kombininde çorabını uygun bulmadı. Yerinden kalkan Doğulu, yarışmacının çorabını eliyle yırttı. "Böyle daha iyi" diyen ünlü modacı, Tokatlı'ya tarzının bu olması gerektiğini söyledi.
 

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