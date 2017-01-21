Canlı yayında yarışmacının çorabını yırttı

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' yarışmasında ilginç bir olay yaşandı.



Jüri üyesi Kemal Doğulu, yarışmacılardan Simay Tokatlı'nın kombininde çorabını uygun bulmadı. Yerinden kalkan Doğulu, yarışmacının çorabını eliyle yırttı. "Böyle daha iyi" diyen ünlü modacı, Tokatlı'ya tarzının bu olması gerektiğini söyledi.

