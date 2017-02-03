CANLI YAYINI TERK ETTİ

Canlı yayını terk etti

Yatak odası görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı canlı yayında ağlayarak stüdyoyu terk etti.

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Gelin adayı Sevgi ile yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında birbirine girdi.

ATV'de yayınlanan izdivaç programına, daha önce damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı'nın tartışması damgasını vurdu. 

Çağrı, geçmişine reset çekerek Sevgi'yle evlendiğini ancak şu an anlaşamadıklarını belirterek, hatanın kendisinde olduğunu söyledi. Sevgi ise 15 gündür ayrı yaşadıklarını ve moralinin bozuk olduğunu açıkladı.
 
İkili arasındaki tartışma büyüyünce Sevgi, ağlayarak stüdyoyu terk etti.

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