Cansu 17 yaşındaydı... Sokak ortasında öldürüldü

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; İstanbul'da Bağcılar, Çınar Mahallesi’nde bir börekçide çalışan Cansu Çartı (17), yaşıtı, erkek arkadaşı M.A.K.’dan bir süre önce ayrıldı. Ancak iddiaya göre M.A.K. bu durumu kabullenmedi ve Cansu Çartı’yı telefonla sık sık arayarak, ayrılmaması konusunda tehdit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...

Cansu Çartı, önceki sabah çalıştığı börekçiye gitti. Genç kız, işyerinin imalathanesinden aldığı börekleri arabasına yükledi ve ekmek parasını kazanmak için sokağa çıktı.Bu sırada M.A.K., genç kızın çalıştığı işyeri yakınına geldi. Ardından, börek arabasıyla sokakta kendisinden habersiz ilerleyen Cansu Çartı’nın peşinden ilerlemeye başladı. Yanında bir çarşafa sardığı pompalı tüfek bulunan M.A.K., takip ettiği genç kıza seslendi. Cansu arkasına dönüp M.A.K. ve elindeki silahı görünce, kaçmaya çalıştı.

ÇOK SAYIDA KAYDI ÇIKTI

Ancak pompalı tüfekli genç, Cansu’ya peş peşe ateş etti. Vurulan Cansu Çartı kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A.K. kaçtı. Cansu, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülse de kurtarılamadı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yakaladıkları M.A.K.’yı gözaltına aldı. Uyuşturucu, yağma ve hırsızlıktan kaydı olduğu belirlenen M.A.K.’nın Bağcılar Çocuk Büro’daki işlemleri sürerken, Cansu Çartı’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ADIM ADIM ÖLÜM

Sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Cansu Çartı’nın geçen yıl babasının cezaevine girdiği, annesi ve kardeşine bakmak için börekçi dükkânında çalışmaya başladığı belirtildi. Cansu Çartı’ nın Facebook sayfasında, “Bir umutsa yaşamak umut ediyorum her şey güzel olacak” yazısı dikkat çekti.