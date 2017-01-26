Cansu Taşkın sabah sporuyla olay oldu

Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor konusundaki hünerlerini sergiledi.
Taşkın, kalça sıkılaştırma hareketi videosuna "Güne Sabah sporuyla başlayın 3x12" notunu düştü.
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