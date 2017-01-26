CANSU TAŞKIN SABAH SPORUYLA OLAY OLDU

Cansu Taşkın sabah sporuyla olay oldu

Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın kişisel sosyal medya hesabından: "Güne sabah sporuyla başlayın 3x12" notunu düştü.

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Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor konusundaki hünerlerini sergiledi.
 
Taşkın, kalça sıkılaştırma hareketi videosuna "Güne Sabah sporuyla başlayın 3x12" notunu düştü.
 
 

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