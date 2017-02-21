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CARREFOURSA EN AZ 3 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK

Carrefoursa en az 3 bin kişiyi işe alacak

Carrefoursa Genel Müdürü Ergin, bu yıl en az 3 bin kişiyi işe alacaklarını ve 100 milyon lira üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi.

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Şirketin 2017 hedeflerinin açıklandığı toplantıda konuşan Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, bu yıl en az 3 bin yeni alım planladıklarını, bu rakamlara yeni mağazalar nedeniyle işe alınacaklar ve rotasyonların dahil olduğunu söyledi.

Carrefoursa'nın şirket satın almasının söz konusu olmadığını belirten Ergin, lokasyon bazlı satın alma yapabileceklerini kaydetti.

Ergin, bu yıl 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapacaklarını ifade etti.

2015'te 31,7 milyon lira zarar açıklayan Carrefoursa, 2016'da 432.2 milyon lira zarar etti. Şirketin 2016 hasılatı yüzde 14 artarak 4,49 milyar liraya yükseldi.

NTV
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