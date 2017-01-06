ÇATIŞMA DEVAM EDERKEN YERDEKİ TERÖRİSTİ TEKMELEDİ

Çatışma devam ederken yerdeki teröristi tekmeledi

İzmir'deki hain saldırıya ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

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Dün bombalı araçla İzmir adliye otoparkına girmek isteyen teröristler, trafik polisi Fethi Sekin tarafından engellenince aracı patlattı.

Arkalarından gittiği teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Sekin, roketatar ve el bombalı katliam planını önledi.

Saldırıda Adliyede katip olarak çalışan Musa Can da yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı olayda 2 terörist ölü ele geçirildi.

VATANDAŞ TERÖRİSTİ TEKMELEDİ

Çatışma sürerken teröristi ‘gözleyen’ bir vatandaş saldırganın yere düşmesiyle bir anda üzerine fırladı.

Üzerinde bomba olup olmadığı bile bilinmeyen teröristi tekmelemeye başlayan vatandaşı polisler zor sakinleştirdi.

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