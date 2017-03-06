Çavuşoğlu: Bunların ciğerini bilirim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yapılacak halk oylamasında "Hayır" çıkması için çalıştığını belirterek, "Şimdi niye Türkiye karşıtlığı ve referandumda hayır çıkması için gece-gündüz çaba sarf ediyorlar biliyorum. Onların en rahatsız olduğu şey ne biliyor musunuz, onlar Türkiye'nin güçlü olmasından korkuyorlar." dedi.

Antalya'da 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Manavgat Teşkilatı tarafından bir ilçedeki otelde düzenlenen yemekte, ilçedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Manavgat'ta önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki dönemde de doğalgaz getirilmesi başta olmak üzere, hizmetlere devam edileceğini bildirdi.

Manavgat'a bir devlet üniversitesi sözlerinin bulunduğunu anımsatan Çavuşoğlu, turizm fakültesinin yanına yeni fakülteler açarak, ilçeye bir devlet üniversitesi kazandıracaklarını vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli, kritik bir referandum arifesinde bulunduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da çok önemli bir anayasa paketinin onaylanacağını kaydetti.

Değişikliğin tamamen yönetim sisteminde gerçekleşeceğine, cumhuriyet ve rejimde bir değişiklik olmayacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, yeni sistemin daha önceki yıllarda Süleyman Demirel'den, Necmettin Erbakan'a, Alparslan Türkeş'ten, Muhsin Yazıcıoğlu'na birçok siyasetçi tarafından da önerildiğini bildirdi.

Koalisyonlarla yönetilen ülkelerde istikrar olmadığını, her koalisyonun ciddi ekonomik ve siyasi krizlerle sonuçlandığını, ayrıca cumhurbaşkanı ve başbakanda benzer yetkilerin bulunmasının da sorunlara yol açtığını anlatan Çavuşoğlu, geçmişte yaşanan krizlerden örnekler verdi.

Benzer krizlerin bugün yaşanmamasının tek sebebinin halkın desteğiyle güçlü bir iktidarın bulunması ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki kardeşlik bağları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmeye başlamasından dolayı bu sistem böyle gitmez. Bu sistem kişiye özel bir sistem değil. Yarın, bir gün Sayın Recep Tayyip Erdoğan da olmayacak, Sayın Binali Yıldırım da olmayacak. Kimse baki değil. Erdoğan sonrası Türkiye'nin istikrarını koruyabilmek için bu sistem gerekli. Sistemi sigortalayalım ki halk kimi seçiyorsa seçsin istikrar bozulmasın."

"Bunların ciğerini bilirim"

Bazı Avrupa ülkelerinin referandumdan rahatsız olduğuna ve "Hayır" için çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hayırcılara kucak açıp evetçileri neden engellemeye çalışıyorlar. Baskı yapıyorlar. Türk vatandaşları bile orada düğün salonu var, kiralıyor 'evet'çilere ertesi gün polis geliyor, baskı yapıyor, iptal ediliyor. Şimdi bu rejimin adı nedir? Cumhurbaşkanımız konuşunca rahatsız oluyorsun, dün akşam da Sayın Sigmar Gabriel'e söyledim (Almanya Dışişleri Bakanı), ama sizin yaptığınız kabul edilir mi kardeşim? Otele baskı yapıyorsunuz. Almanya'da hiçbir şey tesadüf değildir. Almanya'da hiçbir şey özgür de değildir. Basının bir tanesi bile özgür değildir, sistemin kontrolündedir. Tamamen kontrolündedir, yüzde 100 kontrolündedir. Aksi takdirde ideolojik olarak zıt gazetelerin de aynı cümle ve kelimelerle Türkiye ve Cumhurbaşkanı'na saldırması tesadüf olamaz. İstemedikleri bir şey yazarlarsa çok ciddi maddi cezalar... Ben bunların kılcal damarını biliyorum."

Avrupa'da birçok yerde 12 yıl görev yaptığını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bunların ciğerini bilirim. O yüzden benim karşımda konuşamazlar. Yüzlerine söylüyorum, çifte standartlarını, iki yüzlülüklerini söylüyorum. Şimdi niye Türkiye karşıtlığı ve referandumda hayır çıkması için gece gündüz çaba sarf ediyorlar biliyorum. Onların en rahatsız olduğu şey ne biliyor musunuz? Onlar Türkiye'nin güçlü olmasından korkuyorlar. Türkiye'nin bağımsız olması, kendi başına karar vermesi..."

Avrupa ülkelerinin "Türkiye bize arkasını döndü, Rusya ile başka yerler ile ilişkileri var, acaba Türkiye'de zemin kayması mı var" diye sorduklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin de Çin, Uzakdoğu, Afrika, Latin Amerika gibi dünyanın her yerinde ülkelerle ve örgütlerle ilişki kurduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben sorguluyor muyum 'niye ilişki içine girdin, sende zemin kayması var' diye. Senin haddine mi düşmüş ben kiminle ilişki kuracağım, kiminle dost olacağım, olmayacağım. Sen benim patronum musun, ben senin emrinde mi çalışıyorum? Geçti artık o, şimdi sizin emrinizde olmayan güçlü bir Türkiye var." diye konuştu.