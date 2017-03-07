Çavuşoğlu: Hamburg'a gidiyorum, kimse engelleyemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Almanya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapması için ayarlanan ikinci salonun iptal edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iptalin dünkü olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez" dedi.

Eker, katıldığı televizyon programında şöyle konuştu:

Almanya burada açık bir taraf haline gelmiştir, ‘hayırcıyım’ demiştir. İfade özgürlüğü, propaganda hürriyeti gibi, bunlarla ilgili sergilediği tutum bir tarafa, Almanya hükümeti, anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda taraf durumunda. Yabancı düşmanı ve Nazi artıklarının, uç marjinal siyasi görüşlerin adeta dümen suyuna giriyor, bununla kendini kurtaracağını zannediyor. Prim kazanacağını ve siyasi başarı elde edeceğini düşünüyor.

Almanya’da 1,4 milyon seçmen var. Bir kısmı Alman pasaportu taşıyor, aynı zamanda Alman vatandaşı. Ama bunlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. 7 Haziran’da yüzde 30’lar mertebesindeydi, 37-38 gibi. 1 Kasım’da bu 45-46’lara çıktı. Burada Türkiye’deki gelişmelere ilgi duyan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bunların haklarının elinden alınmasına yol açacak bir süreç o artık iyice faşizmin gümbür gümbür ayak sesleri olur.

DIŞİŞLERİ: YENİ BİR SALON İPTALİ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in açıklamalarının ardından Hürriyet'e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bugün yeni bir salon iptalinin olmadığını belirterek, Eker'in bahsettiği iptalin dünkü iptal olduğunu söylediler.

ÇAVUŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI: BUGÜN GİDİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ziyaretine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Ben bugün Hamburg'a gidiyorum. Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kimse engelleyemez. Demokrasinin toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor. Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Ama düşmanca tavırların gerekli karşılığını veririz."