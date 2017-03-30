Çavuşoğlu ile ABD'li Bakan'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek bizi üzdü ve ilişkilerimizi etkiledi" dedi.

Elbette bugün ABD ve Türkiye ilişkilerine yeni bir enerji katmamız elzemdir. Bugün Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya kaldığı sınamalar karşısında oynayacağı önemli roller vardır. Bizim sorumluluk alanımız, kendi coğrafyalarımız değil tüm dünyadaki sorun ve fırsatlarla ilgilidir. Dolayısıyla Türkiye ile ABD arasında dostluk her zamankinden daha fazla güçlü olmalıdır. Aynı şekilde iş birliğimizi de birçok alanda daha çok güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün tüm bunları birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. ve özellikle ikili ilişkilerin yanında terörle mücadele, aynı şekilde diğer karşı karşıya kaldığımız tehditler, Suriye Irak ve bizim bölgemizdeki sorunları da birlikte değerlendirme fırsatı bulduk.

Bu konuların bazılarını, yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Brüksel’de de diğer müttefiklerimizle değerlendireceğiz. İki dost ve müttefik ülke olarak halklarımız karşı karşıya kaldığı sınamalarda bundan sonra daha etkin adımları atmak konusunda kararlılığımız var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçle birlikte daha fazla adım atabilmeliyiz. Sözlerimim başında ilişkilerimize yeni bir enerji katmamız gerektiğini ve yeni bir ivme kazandırmamız gerektiğini de vurguladık. Bildiğiniz gibi geçmiş yönetim döneminde ilişkilerimizi etkileyen bazı olaylar oldu. Bundanlarda birisi Suriye’de DAEŞ ile mücadele ederken hep birlikte, geçmiş yönetimin YPG PYD ile işbirliği ve YPG’ye verdiği destektir. ABD yönetimi ve ilgili askerler dahil kurumlar, YPG ile PKK’nın farkı olmadığını kabul ediyorlar. PKK terör listesinde, ama maalesef Suriye’de YPG ile işbirliğini geçmiş dönemde gördük ve geçmiş yönetimin YPG’ye destek verdiğini de gördük. İster istemez bu bizi hem üzmüştür, hem ilişkilerimizi etkilemiştir hem de Türk halkının ABD’ye bakışını veya ABD’ye yönelik duygu ve hislerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Biz bu dönemde daha bu konuda daha iyi işbirliği bekliyoruz. Bir terör örgütü ile mücadele ederken, başka bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın doğru olmadığını, gerçekçi olmadığını hele hele Suriye’nin geleceği için de çok büyük bir risk olduğunu söyledik, bugün bir kez daha bu düşüncelerimizi dostumuz Rex ile de paylaştık.

DAEŞ'e karşı mücadelede de birlikte biz mücadele edebiliriz. 68 ülke Rex Tillerson'ın ev sahipliğinde geçen hafta Washington'da koalisyon toplantısında bir araya geldi. Biz 68 ülke ve NATO da var, bazı kurumlar olarak, 10 bin kişilik, 20 bin kişilik bir terör örgütünü yenemiyorsak zaten, başka terör örgütlerine muhtaçsak, o zaman biz hepimiz kendimizi yeniden bir gözden geçirmemiz lazım. Ki biz bunu başarabiliriz. Bundan sonraki süreçte de Suriye'nin istikrarı siyasi çözüm, DAEŞ ile mücadele konusunda müttefikimiz ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz.

Yine önceki yönetimin izlediği ikircikli politikalardan bir tanesi de Türkiye'deki hain darbe girişimi ve daha önceki darbe girişimlerinin sorumlusu Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusu. Biz bugüne kadar elimizdeki tüm bilgiler, belgeleri önceki yönetime de bu yönetime de ilettik. İade talebimizi ve geçici tutuklama talebimizi de ilettik. En son Washington ziyaretim sırasında da yeni elde edilen bilgileri, Adalet bakanımızın bize verdiği bilgileri de Jeff Session'a ilettik.

Maalesef Halk Bankası Genel Müdür yardımcısı ABD seyahati dönüşü havaalanında tutuklanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Dün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Burada süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım.

Bu sürecin, Sarraf dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski savcı Bharara, FETÖ ile çok yakından bağları var. Hatta hakim de dahil onlarla daha önce Türkiye'ye gelmişlerdir ve Türkiye'de siyasi etkinliklere katılmışlardır, Türkiye aleyhine konuşmalar var.

"BHARARA'NIN FETÖ İLE YAKINDAN BAĞLARI VAR"

Bharara, sosyal medyada Türkiye aleyhine ne kadar tweet varsa beğeniyor, Retweet ediyor. Ve şu onun açtığı dosya üzerinden bu işlemler yapıldı. Elbette biz bu konudaki düşüncelerimizi ilk günden bu yana ABD'li dostlarımızla paylaşıyoruz. Bugün Dışişleri Bakanı Tillerson ile her düzeyde, Cumhurbaşkanımız da ben de bu konudaki düşüncelerimizi paylaştık. Bu süreci de yakından takip edeceğiz, elimizdeki bilgi ve belgeleri de paylaşma konusunda da hemfikir olduk.

ABD'li Branson, yaptığı işten dolayı işten dolayı değil, kendi tercümanının kendisiyle ilgili şikayetinden dolayı hakkında yasal işlem yapıldı. Bu süreçte konsolosluk erişimi, ailesinin kendisiyle iletişimi, görüşmeler dahil, istediği kitapların incil dahil kendisine ulaştırılması konusunda hep yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ARANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD’nin bir açıklaması oldu. Biz tabİi ki böyle bir açıklamaya inanmak isteriz ve bunun arkasında da bir şey aramak istemeyiz ama neticede bu konunun detaylarını da somut olarak görmek isteriz."