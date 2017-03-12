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ÇAVUŞOĞLU, SKANDAL İÇİN AVRUPALI YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, skandal için Avrupalı yetkililerle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'da Türk Bakanların engellenmesini Avrupalı yetkililerle görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin Türk Bakanların vatandaşlarla buluşmasını ve diplomatik temsilciliklere ulaşmasını engellemesinin ardından bazı Avrupalı yetkililerle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hollanda'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile de telefonda üç kez konuşma gerçekleştirdi.

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Engellemeleri kınayan Dışişleri Bakanlığı, halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Bu arada, Bakan Sayan'ın aracının Rotterdam kentinde polis tarafından tutulmasına tepki gösteren Türk vatandaşları, Hollanda polisi tarafından güç kullanılarak dağılmaya zorlanırken Sayan'ın bazı korumaları gözaltına alınmıştı.

Engellemelere tepkiler devam ederken, Hollanda'nın Ankara ve İstanbul'daki diplomatik temsilcileri önünde toplanan çok sayıda vatandaş durumu protesto ediyor.

AA
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