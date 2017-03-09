Çavuşoğlu'ndan Hollanda çıkışı: Adam gibi rica ederse...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik için mevkidaşıyla görüşeceklerini belirterek, "Bugün haber bekliyorum Bert Koenders'tan. Kendisi bugün arayacak, ona göre de bugün kararımızı vereceğiz. Rica ederse 'Seçim sonrası gel' diye, adam gibi rica ederse yalnız, öyle şey yok baskıyı maskıyı kabul etmeyiz biz, seçim sonrası cuma ya da cumartesi günü gidebiliriz. Yok her şartta bizim için zor derse, bu cumartesi ben giderim. Gideceğim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün bakanlıkta bazı medya organlarının temsilcileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi.

Gündeme dair değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Almanya'nın ardından Hollanda'da da yapılacak etkinlikle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Hollandalı yetkililerin, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın seçim sürecinde "ekmeğine yağ süreceği için" kendilerine seçimden sonra miting için gelin diye bir talepte bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, böyle bir talebin gelmiş olması durumunda, bir dostun ricasını kırmayacaklarını, tereddüt etmeden kabul edeceklerini anlattı.

Çavuşoğlu, Hollanda'daki etkinlik tarihini belirlerken ülkede seçimin olup olmadığını değerlendirmediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Başbakanın (Mark Rutte) 'Türkler gelemez, gelmesin' diyerek Wilders gibi popülizm yapması, daha sonra bunu büyütmeleri ve Wilders'ı da bu işin içine katmaları doğru bir yöntem değil. Şimdi biz bunlardan korkup da, gelemez dedikten sonra toplantılarımızı da iptal edemeyiz.

Dün Dışişleri Bakanı (Bert Koenders) ile bir görüşme yaptım. Kendisine de söyledim, bugün de cevap bekliyorum kendisinden. Her şeye rağmen, önceki açıklamalarımıza rağmen kaygınız buysa görüşürüz ama yok sizdeki seçimden sonra da mitinglere karşıysan beni kimse durduramaz, bu cumartesi giderim ve toplantımı yaparım. Siz salonları iptal edin, ne yaparsanız yapın biz yapacak bir yer buluruz. Nasıl Hamburg'da yaptıysak bu sefer Rotterdam'da çok daha geniş, çok daha kalabalık bir toplantıyla yaparız. Bugün haber bekliyorum Bert Koenders'dan. Kendisi bugün arayacak, ona göre de bugün kararımızı vereceğiz.

Rica ederse seçim sonrası gel diye, adam gibi rica ederse yalnız, öyle şey yok baskıyı maskıyı kabul etmeyiz biz, seçim sonrası cuma ya da cumartesi günü gidebiliriz. Yok her şartta bizim için zor derse, bu cumartesi ben giderim. Gideceğim. Çünkü vatandaş bu baskıdan dolayı gerçekten böyle patlayacak duruma gelmiş ve çok üzgün. Biz oraya gitmezsek bu sefer vatandaş yalnız bırakılmış hissesine kapılıyor."

- YPG'nin Münbiç'te bulunması

"YPG Münbiç'ten çıkmamakta direnirse Türkiye'nin politikası ne olur?" sorusuna karşılık Çavuşoğlu, Türkiye'nin hedefinin El Bab'dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu başından beri net şekilde söylediklerini ifade etti.

Rakka konusunda zaten stratejiyi belirlemek için ortak çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çıkmazsa, biz de Münbiç'e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG'yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, başkomutan olarak da ifade etti. Tabii Rusya'nın iddiaları var, başka konular var, ama Amerikalılar da bu iddiaları reddediyor biliyorsunuz. 'Bir anlaşmamız yok' diyor, 'mutabakatımız yok' diyor. Ruslar Münbiç'te veya başka yerde YPG'yi korumak, kollamak ya da desteklemek için bir faaliyette bulunursa, bu bizim için sorun. Biz buna karşı çıkarız. Ama gittiği yerde mesela YPG'nin oradan temizlenmesi için gayret sarf ederse bunu da destekleriz. Bizim için burada en önemli kriter YPG'dir, terör örgütüdür. DEAŞ kadar hassasız bu konuda. Türkiye'nin geleceği için sınırımızın öbür tarafında bu yapılanma, bizim için hassastır. Buradaki ayrımı çok iyi yapalım."