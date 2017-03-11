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ÇAVUŞOĞLU'NDAN HOLLANDA'YA ÇOK SERT SÖZLER

Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya çok sert sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan krizle ilgili çok sert konuştu.

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Bakan Çavuşoğlu'nun satır başları;

Her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Bir kere diplomaside en uç noktadır. Yani böyle bir şey, bir Dışişleri Bakanının uçuş izninin, yazılı bir şekilde verilen uçuş izninin, tekrar yazılı şekilde iptal edilmesi hiçbir bakımdan kabul edilemez.

Referandumda neden taraf tutuyorsunuz? Vatandaşlarımızla buluşmamızı neden engelliyorsunuz?

Bu karar kimi sevindirdi? Wilders'ı sevindirdi. Çünkü Wilders'ın da istediği buydu. Wilders'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüyseniz, çok memnun olmuştur. Peki bu kararı alan başbakanın ve şu andaki hükümetin Wilders'tan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Aynı zihniyet, aynı kafa, aynı faşizm.

Hollanda'nın attığı bu adımın elbette bir karşılığı olacak. Hak ettikleri karşılığı vereceğiz.

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