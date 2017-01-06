Çavuşoğlu'ndan önemli İncirlik açıklaması

ABD'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor; 'Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin, niye destek vermiyorsun?' Bu son derece haklı bir soru.

(Suriye'deki ihlallerle ilgili Rusya'nın) Rejimi ve rejimin yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Herkes verdiği sözü tutsun, imzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugünkü ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim tarafından, hava saldırıları da öyle.