ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu'ndan önemli İncirlik açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İncirlik Üssü ile ilgili ''Kapatılması gündemde değil'' dedi ve ekledi: DEAŞ için gelen ülkeler destek vermeyecekse burada kalmasının anlamı yok

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Şu anda İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor; 'Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin, niye destek vermiyorsun?' Bu son derece haklı bir soru.

(Suriye'deki ihlallerle ilgili Rusya'nın) Rejimi ve rejimin yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Herkes verdiği sözü tutsun, imzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugünkü ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim tarafından, hava saldırıları da öyle.

545
ABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafıABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafı
İzmir'de teröristler böyle öldürüldüİzmir'de teröristler böyle öldürüldü
Tek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyorTek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyor
RTÜK evlilik programlarına acımadı!RTÜK evlilik programlarına acımadı!
İzmir'deki patlama anı kameradaİzmir'deki patlama anı kamerada
ABD'den Türkiye'ye kirli teklifABD'den Türkiye'ye kirli teklif
Erdoğan müjdeyi verdi ! 15 Ocak'a kadar ücretsizErdoğan müjdeyi verdi ! 15 Ocak'a kadar ücretsiz
Aç kalan kurtlar köpekleri yediAç kalan kurtlar köpekleri yedi
Öldürdüğü eşinin cesedini getirdiÖldürdüğü eşinin cesedini getirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS