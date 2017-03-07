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ÇAVUŞOĞLU'NUN ALMANYA PROGRAMI DEĞİŞTİ

Çavuşoğlu'nun Almanya programı değişti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, yarın Almanya'da konuşma yapacağı salon yeterince yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Almanya'nın  Hamburg kentinde konuşma yapacağı "Plaza Event Center" adlı salon yeterince  yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

Hamburg kenti Mitte Belediyesinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Alman  basınına yaptığı açıklamada, değişikliğe güvenlik sebeplerini gösterdi.

Wilhelmsburg semtinde bulunan salonda yangın alarm sisteminin  bulunmadığını ileri süren sözcü, yeni bir emre kadar bu salonun  kullanılamayacağını belirtti.

YARIN AÇIKLANACAK

Bu arada Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı  ancak bunun yarın açıklanacağı öğrenildi.

Daha önce de  Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet  Bakanı Bekir Bozdağ’ın Perşembe günü konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve  girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de pazar günü Köln kentinde yapacağı  bir program da salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği duyrulmuş, ancak  etkinlik başka bir salonda gerçekleştirilmişti.

AA
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