Çavuşoğlu'nun mitingi Alman medyasını çıldırttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman basınının hedefinde. Çavuşoğlu, Almanya'ya gelmesinden önce ve dün akşam Hamburg Başkonsolosluğunda Almanya'ya yönelik söylediği sözler nedeniyle eleştiriliyor.



Alman Bild gazetesi,"Dün Hamburg'da tahrik etti, bugün Gabriel ile kahvaltı masasına oturacak" başlığıyla verdiği haberde, Bakan Çavuşoğlu'nun Hamburg konuşmasını eleştirdi. Toplantı krizi çerçevesinde Çavuşoğlu'nun diplomatik davranmadığına vurgu yapan Bild, "Başbakan Binali Yıldırım, Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde krize çözüm bulunması için çaba sarf ederken, Çavuşoğlu Federal Hükümeti ağır sözlerle hedef aldı" diye yazdı.



Die Welt gazetesi ise, Çavuşoğlu'nun Hamburg konuşmasını," Almanlar kötü, Erdoğan iyi, AKP iyi" başlığıyla verdi. Çavuşoğlu'nun konuşmasında absürt bir siyah-beyaz fotoğraf çizdiğini vurgulayan Welt, "Bir tarafta huzurlu Türkiye, diğer tarafta sorun olarak gördüğü kötü Almanlar" ifadelerine yer verdi.