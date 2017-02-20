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ÇAYDANLIK BOMBACISI TUTUKLANDI

Çaydanlık bombacısı tutuklandı

Hakkari'de çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK'lı terörist yakalandı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce çaydanlık içinde el yapımı patlayıcı hazırlarken görüntüsü ele geçirilen PKK'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yüksekova ilçesinde 11 ay önce PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bir cep telefonunun hafıza kartında 4 PKK'lı teröristin söyledikleri şarkılar eşliğinde çaydanlıklar içerisine el yapımı patlayıcı yerleştirdikleri tespit edilmişti. Görüntülerdeki 4 PKK'lıdan 3'ü çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda ölü olarak ele geçirilirken, biri ise kaçmıştı. Polis tarafından incelenen görüntülerde, bomba hazırlayan PKK'lı teröristlerden kaçan şahsın M.G. olduğunu tespit etti.

Yapılan istihbari çalışmalar sonrası M.G.'nin Yüksekova'da bir evde saklandığını belirleyen polis, üç gün önce operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yakalanan M.G., emniyetteki sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
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