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CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA BÖYLE PATLADI

Cebindeki elektronik sigara böyle patladı

Tekirdağ'da 23 yaşındaki gencin cebindeki elektronik sigara patladı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde 23 yaşındaki Kadir Uslu'nun, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı.

Kapaklı İlçesi'nde otomobil ekspertizliği yapan Kadir Uslu, 2 ay önce sigarayı bırakma kararı aldı. Sigarayı bırakmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle 280 liraya elektronik sigara alan Uslu, önceki gün işyerinde oturduğu sırada cebindeki elektronik sigara büyük bir gürültü ile patladı. Üzerindeki montu ve kazağı yanan, oturduğu koltuktan düşen Uslu, hafif yaralandı. Çevredeki iki arkadaşı ise patlama sırasında panikleyip işyerinden dışarı kaçtı.

İki aydır kullandığı elektronik sigaranın patlamasıyla yaralandığını anlatan Uslu, "2 ay önce sigarayı bırakmak için 280 liraya elektronik sigara almıştım. İşyerinde otururken cebimdeki elektronik sigara bir anda patladı. İki arkadaşımla birlikte kendimizi yere attık. Patlamadan sonra montum ve üzerimdeki kazak yandı. Ben de hafif yaralandım. Hastanede tedavi gördüm ama elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktuk" dedi.

Kadir Uslu'nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde işyerinde oturan Uslu'nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması ve yaşanan panik saniye saniye görüldü.

DHA
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