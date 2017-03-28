  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor
  • PKK'da büyük çatlak
  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !
YEREL HABERLER
Eskişehir Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CEKET ASMA KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ceket asma kavgasında öldürüldü

Eskişehir'de bir barda ceket asma yüzünden çıkan kavgada müzisyen Seydihan Çalışkanoğlu bıçaklanarak öldürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eskişehir'de bir barda müzisyenlik yapan 33 yaşındaki Seydihan Çalışkanoğlu, müşteriler arasında sandalyeye ceket bırakma yüzünden çıkan kavgayı yatıştırmaya çılışırken bıçaklanarak öldürüldü.

Olay gece saat 01.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Adalar Sokak'taki bir barda meydana geldi. Babası 59 yaşındaki Hüseyin Karaoğlu ile birlikte barda içki içen 25 yaşındaki Emrah Karaoğlu, masalarındaki sandalyeye ceketini bırakan yan masada oturan bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar çalışanları Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu'nu dışarı çıkardı. Sokakta devam eden tartışmada Emrah Karaoğlu, iddiaya göre kendisini uzaklaştırmaya çalışan Seydihan Çalışkanoğlu'nu bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışkanoğlu 112 ambulansıyla götürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra bir taksiye binerek kaçan Emrah Karaoğlu ile babası Hüseyin Karaoğlu, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evlerinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan baba- oğulun, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

DHA
394
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Bariyerlere ok gibi saplandıBariyerlere ok gibi saplandı
NASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklamasıNASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS