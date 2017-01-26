Celal Hoca Başbakan'ı hangi konuda uyardı ?

Evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasını eleştiren Celal Şengör, Sağlık Bakanı'nın "mutasyon"la ilgili bir açıklamasına da göndermede bulunarak "Evrimi bilmeyen bir insana mutasyonu nasıl anlatacaksınız?.. Bu karardan behemehal vazgeçilmesini ümit ederim. Ümidim, bu yazdıklarımı dikkate alacaklarını düşündüğüm Sağlık Bakanımız Dr. Recep Akdağ Bey ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’dir." dedi.

İşte Celal Şengör'ün o açıklaması:

"'EVRİM'İ BİLMEYENE SAĞLIK NASIL ANLATILIR?

Gazetelerimiz Dünya Sağlık Örgütü yenilik ve araştırmadan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Mari-Paule Kieny’nin insanlığın önündeki büyük tehlikelerden birinin grip yapan organizmaların mutasyona uğrayarak mücadele edilmesi mümkün olmayan yeni organizmalar ve dolayısıyla yeni ve ölümcül salgınlar yaratmaları ihtimali olduğunu bildirdiğini yazdı. Hemen ardından Sağlık Bakanımız Recep Akdağ bilinçsiz antibiyotik kullanımının mikroplarda mutasyon neticesi yeni türler yaratarak bu ilaçları etkisiz kıldığını, dolayısıyla antibiyotik kullanımına yeni kontroller getirileceğini söyledi. Antibiyotiğin Avrupa’da en bilinçsiz kullanımı ülkemizdeymiş.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı yeni ilan ettiği müfredat programından evrim bahsini çıkardı. Şimdi, sevgili okuyucularımız, evrim kuramı bir sacayağından oluşur:

1) Darwin-Wallace doğal seçme kuramı.

2) Mendel genetiği.

3) De Vries mutasyonu.

Evrimi bilmeyen bir insana mutasyonu nasıl anlatacaksınız? Mutasyonu anlatamadığınız bir insana yukarıda alıntıladığım sağlık tehlikelerini nasıl izah edecek ve insanların korunmalarını sağlayacaksınız? Aldığı bu kararla, Milli Eğitim Bakanlığı gençlerimizin modern bilime ulaşmasını engellemekle kalmıyor, milletimizin sağlığını tehlikeye atıyor. Bu karardan behemehal vazgeçilmesini ümit ederim. Ümidim, bu yazdıklarımı dikkate alacaklarını düşündüğüm Sağlık Bakanımız Dr. Recep Akdağ Bey ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’dir. / A. M. Celâl ŞENGÖR"