Çelik'ten şaşırtan genelev açıklaması

Çıkardığı hit parçalarla 90’lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Çelik, bir radyo programına konuk oldu. Çelik, başından geçen ilginç olayları da anlattığı programda şunları söyledi:



''İşte Beni Stilim programına çıktım, insanlar bana 'Senin orada ne işin var' diye tepki gösterdi. Bana geneleve gitmiş muamelesi yaptılar. Ben ana haber bültenlerine mi çıkayım? Herkesi memnun etmem imkansız. Kimin ne izlediğini bilmiyorum.



Evlilik programlarına da çıkarım moda programlarına da sonuçta televizyon kanalı en kötü ne yapabilirler ki” dedi.