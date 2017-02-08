Cem Karaca 13 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

Usta sanatçı bugün 13. ölüm yıldönümünde sevenlerinin kalbindeki yerini koruyor.

Bugün Cem Karaca’nın manevi oğlu Genco Sabancı’nın özel albümünde bulunan ve kendi çektiği, daha önce yayınlanmamış 50 fotoğraftan oluşan bir sergi, BASAD Altan Erbulak Sanat Galerisi’nde sevenleriyle buluşacak. Bakırköy Belediyesi ve BASAD’ın (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) katkılarıyla hazırlanan sergi mini bir konserle başlayacak ve 16 Şubat’a kadar gezilebilecek.

“Bu Son Olsun”

Rock müziğini Anadolu insanına tanıtan ve sevdiren, kendine özgü karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan, şarkılarında sosyal ve politik konulara yer veren, eserleriyle 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran Cem Karaca, tam 13 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Ülkenin dört bir yanından sevenleri Cem Karaca’yı unutmadı. Sosyal medyada adına Cem Karaca hashtag’i açan hayranları, paylaştıkları mesajlarla usta sanatçıyı andı. Sanatçının en çok paylaşılan şarkısı “Bu Son Olsun” oldu.